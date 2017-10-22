Manchester Cityli Sterling'e Irkçı Saldırı! 1 Kişi Gözaltına Alındı
Doğa Harikası Gölcük İmara Açılıyor
Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaşlı Gökhan Töre'nin Nikah Şahidi Oldu

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BEŞİKTAŞLI GÖKHAN TÖRE'NİN NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre, dizi oyuncusu Esra Bilgiç ile dünya evine girdi. Düğünde çiftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Başkan Fikret Orman yaptı.

Tarih : 22 Ekim 2017, 00:10
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaşlı Gökhan Töre'nin Nikah Şahidi Oldu(5/10)1

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre, dizi oyuncusu Esra Bilgiç ile dünya evine girdi.

Beşiktaş'ta forma giyen deneyimli oyuncu Gökhan Töre, Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen tören ile Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Sultan karakterini canlandıran dizi oyuncusu Esra Bilgiç ile evlendi.

ERDOĞAN ÇİFTİ DE NİKAHA KATILDI

Düzenlenen nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yöneticiler, Teknik Direktör Şenol Güneş, takım arkadaşları, klarnet sanatçısı Serkan Çağrı ve aile dostları katıldı.

ÇİFTİN ŞAHİTLİĞİNİ YAPTILAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Başkan Fikret Orman ise çifte nikah şahitliği yaptı.

Klarnet sanatçısı Serken Çağrı, Erdoğan çiftine kısa bir solo da yaptı

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan  Beşiktaşlı  Gökhan  Töre  Nin  Nikah  Şahidi  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER