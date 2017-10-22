CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BEŞİKTAŞLI GÖKHAN TÖRE'NİN NİKAH ŞAHİDİ OLDU
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre, dizi oyuncusu Esra Bilgiç ile dünya evine girdi. Düğünde çiftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Başkan Fikret Orman yaptı.
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre, dizi oyuncusu Esra Bilgiç ile dünya evine girdi.
Beşiktaş'ta forma giyen deneyimli oyuncu Gökhan Töre, Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen tören ile Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Sultan karakterini canlandıran dizi oyuncusu Esra Bilgiç ile evlendi.
ERDOĞAN ÇİFTİ DE NİKAHA KATILDI
Düzenlenen nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yöneticiler, Teknik Direktör Şenol Güneş, takım arkadaşları, klarnet sanatçısı Serkan Çağrı ve aile dostları katıldı.
ÇİFTİN ŞAHİTLİĞİNİ YAPTILAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Başkan Fikret Orman ise çifte nikah şahitliği yaptı.
Klarnet sanatçısı Serken Çağrı, Erdoğan çiftine kısa bir solo da yaptı
Kaynak: haberinburada
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