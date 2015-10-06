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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BELÇİKA'DA AÇIKLAMALAR YAPTI


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BELÇİKA'DA AÇIKLAMALAR YAPTI
Tarih : 06 Ekim 2015, 14:52
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'da Açıklamalar Yaptı(0/10)


Konuşmadan satır başları şöyle;



- Hristiyan Ezidi ayrım yapmadan Suriyelileri misafir ediyoruz.



Biz açık kapı politikası uyguladık. Varil bombası felaketlerini yaşayan Suriyelilere kapılarımızı kapatamazdık. Bizim denizlerde kurtardığımız mülteci sayısı 60 bin. Yani ölüme mahkum edilmiş insanları da kurtarıyoruz. Bizim insanlık görevimiz bunu gerektiriyor.

Suriye savaşının sona ermesi konusunda hassasiyeti olanlar var olmayanlar var.



Erdoğan "Şahsıma gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum. Brüksel'de bu görüşmeleri yapmak yeni bir sürecin başlamasına vesile olacaktır" dedi.

Sadece İstanbul'da 400 bin Suriyeli var. Bu tür işlerin çok büyük maliyeti var. Sadece kamplarda olanlara harcadığımız rakam 7.8 milyar dolar.

Biz açık kapı politikası uyguladık. Varil bombalarının kullanıldığı Suriyeliler'e kapımızı açtık.

Ne zaman Aylan'ın fotosu ortaya çıktı. O zaman dünyanın dikkatini çekti. Biz kendi aramızda bir konuyu daha değerlendirdik.



RUSYA'NIN TÜRK HAVA SAHASINI İHLALİ



- Rusya dostunu kaybederse çok şey kaybeder.



- Tampon bölge değil güvenli bölge. Onlar da oraya dönmek istiyorlar. Bunu değerlendirmemiz lazım.



- Bizim sabretmemiz mümkün değil



- Bize yapılan saldırı NATO'ya yapılmıştır.



- Şu anda AB'nin bazı yerlerde desteği var. Bizler de elimizden gelen desteği veririz.

Terörle mücadele kapsamında DAEŞ, DHKP-C, PYD, PKK bunlarla ortak mücadele etmemiz lazım.

Ama bazı ülkeler terör örgütü PYD'yi başka bir terör örgütüyle savaşıyor diye aklamaya çalışıyor.








Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan  Belçika  Da  Açıklamalar  Yaptı    haber

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