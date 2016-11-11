İrem Derici'nin Zayıf Hali Takipçilerini Korkuttu
Hakkari'deki Onlarca Köpek Ölüsü Dehşete Düşürdü
İskenderun'da Fırtına Hayatı Felç Etti
Yurt Dışından Getirilen Cep Telefonuna Yeni Ücret
Kaçırılan 118 Yolculu Libya Uçağı İçin Operasyon Hazırlığı Yapılıyor
Rusya'nın İthalat Yasağı Haftaya Kalkıyor
Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BELARUS'TA BÖYLE KARŞILANDI


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BELARUS'TA BÖYLE KARŞILANDI
Tarih : 11 Kasım 2016, 13:38
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan Belarus'ta Böyle Karşılandı(8/10)10


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak “TUR” ile  saat 10.50'de Belarus'un başkenti Minsk'e geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Minsk Havalimanı'nda Belarus Başbakanı Andrey  Kobyakov, Türkiye'nin Minsk Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama ve diğer ilgililer  karşıladı.



Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a uçaktan inişlerinde, iki Belaruslu genç  kız, milli kıyafetleriyle, Belarus ananesi olan tuz ve ekmek ikram etti.  Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bir parça ekmeği tuza banarak  yedi. bu yöresel sürprizin "Bereket" ve "hoşgeldiniz" anlamı taşıdığı öğrenildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş,  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve  Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da  Minsk'e geldi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan  Belarus  Ta  Böyle  Karşılandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER