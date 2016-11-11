

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak “TUR” ile saat 10.50'de Belarus'un başkenti Minsk'e geldi.







Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Minsk Havalimanı'nda Belarus Başbakanı Andrey Kobyakov, Türkiye'nin Minsk Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama ve diğer ilgililer karşıladı.







Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a uçaktan inişlerinde, iki Belaruslu genç kız, milli kıyafetleriyle, Belarus ananesi olan tuz ve ekmek ikram etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bir parça ekmeği tuza banarak yedi. bu yöresel sürprizin "Bereket" ve "hoşgeldiniz" anlamı taşıdığı öğrenildi.







Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da Minsk'e geldi.







kaynak:milliyet