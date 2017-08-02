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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-C. Brugge Maçını İzlemeye Geldi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BAŞAKŞEHİR-C. BRUGGE MAÇINI İZLEMEYE GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi 2. Ön Elemesi'ndeki Club Brugge maçını izlemek için Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na geldi.

Tarih : 02 Ağustos 2017, 21:20
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-C. Brugge Maçını İzlemeye Geldi(9/10)5

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu rövanş maçında Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Belçika ekibi Club Brugge'ü konuk etti.

ERDOĞAN DA GELDİ

Medipol Başakşehir için tarihi önem taşıyan bu karşılaşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geldi. Protokol tribününe giriş yapan Erdoğan, kendisine el uzatan taraftarlara karşılık verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Osman Aşkın Bak ve Göksel Gümüşdağ karşılaşmayı birlikte takip ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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