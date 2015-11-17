Seçim hükümeti kabinesinin yeni hükümet kuruluncaya kadar göreve devam etmesini öngören tezkere, Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
7 Haziran'dan sonraki süreçte kurulan seçim hükümetinin Bakanlar Kurulu'nun yeni hükümet kuruluncaya kadar göreve devam etmesine ilişkin tezkere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
BUGÜN SONA ERECEKTİ
Geçici Bakanlar Kurulu'nun görevi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 114. maddesi gereğince yeni Meclis'in toplanmasıyla bugün sona eriyordu.
HÜKÜMETİ KURMA GÖREVİNİ VERECEK
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 17.00'de Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu kabul edecek. Erdoğan'ın Davutoğlu'na hükümeti kurma görevi vermesi bekleniyor.
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