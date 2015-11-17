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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BAKANLAR KURULU'NU TEKRAR GÖREVLENDİRDİ


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BAKANLAR KURULU'NU TEKRAR GÖREVLENDİRDİ
Tarih : 17 Kasım 2015, 11:32
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu'nu Tekrar Görevlendirdi(9/10)11



Seçim hükümeti kabinesinin yeni hükümet kuruluncaya kadar göreve devam etmesini öngören tezkere, Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



7 Haziran'dan sonraki süreçte kurulan seçim hükümetinin Bakanlar Kurulu'nun yeni hükümet kuruluncaya kadar göreve devam etmesine ilişkin tezkere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



BUGÜN SONA ERECEKTİ



Geçici Bakanlar Kurulu'nun görevi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 114. maddesi gereğince yeni Meclis'in toplanmasıyla bugün sona eriyordu.



HÜKÜMETİ KURMA GÖREVİNİ VERECEK



Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 17.00'de Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu kabul edecek. Erdoğan'ın Davutoğlu'na hükümeti kurma görevi vermesi bekleniyor.









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