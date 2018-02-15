Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün telefonda görüştü. Erdoğan ve Bahçeli'nin pazar günü bir araya geleceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinde, seçim ittifakı konuşuldu ve konuyu görüşmek üzere pazar günü Ankara'da bir araya gelecekleri kaydedildi.

SEÇİM İTTİFAKI İÇİN BİR ARAYA GELECEKLER

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede seçim ittifakı konuşuldu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin aynı konuyu görüşmek üzere Pazar günü Ankara'da bir araya gelecekleri kaydedildi.

Kaynak: haberinburada