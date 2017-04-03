

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan referandum mitingleri kapsamında baba ocağı Rize'de halka hitap ediyor. Erdoğan konuşmasında, "Artık son iki haftaya girdik, 2 hafta sonra Allah nasip ederse ülkemizde tarihi bir dönüm noktasını yaşıyoruz" dedi.



"Rize mücadeleyi bırakmadığı sürece hiç kimse bu vatanı bölemeyecek, sizlerin desteğiyle hainlerin tuzaklarını başlarına geçirmeye devam edeceğiz" diyen Erdoğan sözlerini söyle sürdürdü; "Üç beş Avrupalının bu ülkenin gururunu incitmesine izin vermeyeceğiz. Avrupa'daki oy kullanan kardeşlerimizi ne kadar engellerseniz engelleyin oradaki sandıkları da patlatacağız. Bu Nazi torunlarına gereken cevabı verin. İsviçre terör örgütüne destekli miting yaptırıyor. Gün ola harman ola."







kaynak:milliyet