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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu Olan A Milli Ampute Futbol Takımını Kabul Etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu Olan A Milli Ampute Futbol Takımını Kabul Etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AVRUPA ŞAMPİYONU OLAN A MİLLİ AMPUTE FUTBOL TAKIMINI KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol A Milli Takımı ile Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı'nı kabul etti.

Tarih : 18 Ekim 2017, 22:20
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu Olan A Milli Ampute Futbol Takımını Kabul Etti(9/10)5

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol A Milli Takımı ile Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı'nı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 2 saat sürdü. Erdoğan, kabulde milli sporcularla tek tek tokalaştı, ayaküstü sohbet etti.

KAPTAN OSMAN ÇAKMAK: SÖZÜMÜZÜ TUTTUK

Milli Takım kaptanı Osman Çakmak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbetinde, takım halinde verdikleri sözü yerine getirdiklerini söyledi.

ERDOĞAN'A 1 NUMARALI FORMA HEDİYE EDİLDİ

Avrupa şampiyonluğunu kazanan Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları, kabulde Erdoğan'a, üzerinde adının yazılı olduğu 1 numaralı milli takım formasını hediye etti.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Bakanı Yıldırım Demirören ile diğer yetkililer de hazır bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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