Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol A Milli Takımı ile Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı'nı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol A Milli Takımı ile Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı'nı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 2 saat sürdü. Erdoğan, kabulde milli sporcularla tek tek tokalaştı, ayaküstü sohbet etti.

KAPTAN OSMAN ÇAKMAK: SÖZÜMÜZÜ TUTTUK

Milli Takım kaptanı Osman Çakmak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbetinde, takım halinde verdikleri sözü yerine getirdiklerini söyledi.

ERDOĞAN'A 1 NUMARALI FORMA HEDİYE EDİLDİ

Avrupa şampiyonluğunu kazanan Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları, kabulde Erdoğan'a, üzerinde adının yazılı olduğu 1 numaralı milli takım formasını hediye etti.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Bakanı Yıldırım Demirören ile diğer yetkililer de hazır bulundu.

Kaynak: haberinburada