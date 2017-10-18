CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AVRUPA ŞAMPİYONU OLAN A MİLLİ AMPUTE FUTBOL TAKIMINI KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol A Milli Takımı ile Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı'nı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol A Milli Takımı ile Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı'nı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 2 saat sürdü. Erdoğan, kabulde milli sporcularla tek tek tokalaştı, ayaküstü sohbet etti.
KAPTAN OSMAN ÇAKMAK: SÖZÜMÜZÜ TUTTUK
Milli Takım kaptanı Osman Çakmak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbetinde, takım halinde verdikleri sözü yerine getirdiklerini söyledi.
ERDOĞAN'A 1 NUMARALI FORMA HEDİYE EDİLDİ
Avrupa şampiyonluğunu kazanan Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları, kabulde Erdoğan'a, üzerinde adının yazılı olduğu 1 numaralı milli takım formasını hediye etti.
Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Bakanı Yıldırım Demirören ile diğer yetkililer de hazır bulundu.
Kaynak: haberinburada
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