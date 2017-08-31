CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ANNE VE BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'na giderek anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti. Erdoğan, mezarlık çıkışında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti. Saat 17.15 sıralarında mezarlığa gelen Erdoğan'a İstanbul Valisi Vasip Şahin'de eşlik etti.
ANNE-BABASININ KABRİ BAŞINDA DUA ETTİ
Erdoğan Karacaahmet Mezarlığı'nda ilk olarak anne ve babasının mezarını ziyaret etti. Erdoğan daha sonra kabirleri yine burada olan kayınvalidesi ve kayınpederinin mezarını ziyaret etti.
ERDOĞAN, MEZARLIK ÇIKIŞINDA VATANDAŞLARLA BAYRAMLAŞTI
Erdoğan'ın ziyareti sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Erdoğan'ı mezarlık çıkışında vatandaşlar beklerken, Erdoğan ayrılmadan önce burada bulunanların ve gazetecilerin bayramını tebrik etti.
Kaynak: haberinburada
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