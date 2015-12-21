

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte İstanbul'dan Bursa'ya giderken helikopterden İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü'nü inceledi.



Cumhurbaşkanını taşıyan helikopter Uludağ Üniversitesi Cumhuriyet Stadyumu'na indi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İçişleri Bakanı Efkan Ala, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bursa Valisi Münir Karaloğlu, Bursa milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, Bursa Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Seyfullah Saldık ve Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof Yusuf Ulcay karşıladı.







Erdoğan, 'Erdoğan, Uludağ Üniversitesinde, "Türkiye'nin İnsani Diplomasisi" konulu panel ve Fahri Doktora Tevcih Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:



Türkiye'nin son 13 yılda kat ettiği mesafenin görüldüğü alanlardan biri insani yardımlardır. Alan el konumunda olan bir Türkiye'den veren el konumuna yükseldik. 2002 yıllarında 85 milyon dolar dış yardım yapan ülkemiz, bugün 5 kıtada 140'ın üzerinde değişik alanlarda bu yardımlarını devam ettiren ülke konumuna geldi. Şunu çok açık ifade etmem lazım, 140'ın üzerindeki ülkeye 'bu Müslümandır, Müslüman değildir', asla bu tür ayrımlar yapmadan 2014 itibariyle 4,5 milyar dolar yardımla dünyanın en cömert üçüncü ülkesi olmuştur. Bunu gayrisafi milli hasılaya oranla ifade edecek olursak o zaman ülkemiz, yardımlarını en fazla artıran ülke olmuştur dünyada. Bizim petrol kuyularımız yok, doğalgaz rezervlerimiz, yer altı zenginliklerimiz yok. Ama Anadolu büyüklüğünde bir vicdanımız var.







"TÜRKİYE İYİLİĞİ KURUMSALLAŞTIRMAŞ BİR ÜLKEDİR'



Türkiye olarak 2,5 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Bu misafirler olarak yaptığımız harcamalar 9 milyar dolar harcadık.



İhtiyacı olana el uzatma bizim milli kültürümüzün özünde vardır. Türkiye karşılık beklemeden vermeyi iyiliği kurumsallaştırmış bir ülkedir. Acının dili, rengi, ırkı yoktur. Bugün dünyada yaşanan birçok sorunun temelinde maddi imkânsızlık değil merhametsizlik vardır. Birçok STK'mız vasıtası ile kanayan yaralara merhem olmaya çalışıyoruz. Zaman zaman bize neden bataklık olarak tarif edilen yerlerle ilgilendiğimiz soruluyor. Yüze sene öncesine kadar birlikte yaşadığımız insanlara cetvelle çizilen sınırları engel görüp nasıl sırtımızı döneriz?







SURİYELİ KIZIN VASİYETİNİ ANLATIRKEN GÖZLERİ DOLDU



Suriyeli bir yavrunun yürek parçalayan, ciğerlerimi dağlayan, gözlerimi yaşartan vasiyeti hepiniz duymuşsunuzdur. 'Ey ölüm meleği acele et ki cennette istediğim kadar yemek yiyebilirim diyordu' buna hangi vicdan gözlerini kapatabilir.







BEYİN GÖÇÜ TERSİNE DÖNDÜ



Eğitim ülkeyi yönetmeyi ele aldığımızdan beri hep öncelikli konumuz oldu. Bütçede aslan payını biz hep eğitime ayırdık. Sizler bu sürecin en canlı şahitlerisiniz. Ülkemizin 13 yıl öncesine göre geldiği noktayı bizzat tecrübe ediyorsunuz. Eğer biz üniversite sayımızı artırmasaydık bizim bu kadar profösörümüz, öğretim görevlimiz olabilir miydi? Şimdi bilimsel bir rekabet başladı ülkemizde. Hamdolsun tersine bir beyin göçü başladı ülkemizde. Biz üniversitelerimizi gençlerimizin ayağına getirdik. Şimdi sıra artık kaliteyi artırmakta. Her üniversite öğrencimizin burs ve kredi almasını sağladık. Bu çok önemli bir konu.







TERÖR ÖRGÜTLERİNİN SİZİ ESİR ALMASINA İZİN VERMEYİN



Geçen ekranlarda izledim, bazı öğrencilerimiz sırtlarındaki çantalarından sopaları çıkarıp arkadaşlarına veriyordu. Beklerdim ki o çocuğumuz çantasından kitap çıkartıp arkadaşlarına dağıtsın. Talabeye yakışan budur. Teröre methiyeler düzen kimi marjinal grupların sizleri esir almasına izin vermeyin. Bizim özlediğimiz gençlik meselelerini kavga ile çözmeye çalışanlar değil şiddetle arasına mesafe koyan sözün ve kalemin gücüne inananlardır.İnsana yapılan yatırım en kalıcı, en değerli yatırımdır. Ben sözlerime son verirken bana takdim edilen bu fahri doktora için hepinize teşekkür ediyorum.







Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nun açılışını yaparak burada şöhretler maçına katılacak. Erdoğan akşam ise Merinos'ta BTSO ödül töreni'ne iştirak edecek.







