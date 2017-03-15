

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa'da şahsıma yönelik karalama kampanyası var. Bir yanda da mutluyum. Gazeteler başlıklarını Türkçe atıyor. "Diktatör Erdoğan'a hayır". Bunun şahsımla alakası yok ki. Bu sistem değişikliği, Erdoğan'la ne alakası var. Bir sistem değişikliği yapılacak, yarın bu ülkede kim öle kim kala? Bunların demokrasi anlayışı bu. Tüm dergilerinin kapaklarında bu konu var. Gece gündüz bu konu tartışılıyor. Hilal ve yıldız arasına beni karikatürize etmişler, altında da Türkiye'den bazı gazeteler, bölücü terör örgütünün yayın organları, solu destekleyenler, FETÖ'nün yayın organı altında" dedi.







Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı ziyaretlerde bulunmak ve açılış törenine katılmak için Afyonkarahisar'a geldi.







Erdoğan, halka hitap edeceği açılış töreni öncesi ilk olarak Afyonkarahisar Belediyesini ziyaret etti. Daha sonra Afyonkarahisar Valiliği'ne ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtpark alanında düzenlenen toplu açılış merasimi ile 275 adet eseri hizmete sundu.







kaynak:habertürk