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Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin İçin Marş İstedi: Askerlerimizi Yeni Marşlarla Yürütelim
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin için Marş İstedi: Askerlerimizi Yeni Marşlarla Yürütelim

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AFRİN İÇİN MARŞ İSTEDİ: ASKERLERİMİZİ YENİ MARŞLARLA YÜRÜTELİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin harekatı için bir marş yazılmasını istedi. Erdoğan, "Torunum bile evde Mehter Marşı'yla yürüyor. Askerlerimizi yeni marşlarla yürütelim." dedi.

Tarih : 14 Mart 2018, 18:10
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin İçin Marş İstedi: Askerlerimizi Yeni Marşlarla Yürütelim(7/10)3

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 46. Muhtarlar Toplantısı'nda, Adana, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Erzincan, Kahramanmaraş, Kastamonu, Konya, Samsun, Sinop, Sivas, Yozgat ve Zonguldak'tan gelen muhtarlara hitap etti. Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı için bir marş yazılmasını isteyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Torunum bile evde Mehter Marşı'yla yürüyor." dedi.

"TORUNUM EVDE MEHTER MARŞI'YLA YÜRÜYOR"

Geçen bu konuyu arkadaşlarına açtığını söyleyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Şu anda Fırat Kalkanı, Afrin, biz bununla ilgili bir İstiklal Marşı gibi demeyeyim ama bir Mehter Marşı gibi marşı da yazamazlar mı? Bunu hazırlasınlar. Evde torunum bile Mehter Marşı ile yürüyor. Askerlerimizi de Mehter Marşı ile yürütür gibi yeni marşlarla yürütelim. 15 Temmuz için de marş yazılabilmeli. Şiirlerini yüreğiyle de yazan şairlerimize çok önemli görevler düşüyor"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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