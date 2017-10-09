Ukrayna'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile yaşanan vize kriziyle ilgili "Çok üzücü. Biz bir hukuk devletiyiz, kabile devleti değiliz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin vize başvurularını askıya almasıyla ilgili ilk kez konuştu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı ile düzenlediği basın toplantısında durumu "Üzücü" olarak değerlendiren Erdoğan Türkiye bir hukuk devletidir, bir kabile devleti değiliz. Onların açıkladığı metin neyse mütekabiliyet esasına dayalı olarak bizim de ABD'deki büyükelçimiz aynısını açıklasın. Süreç bundan ibarettir" dedi.

Erdoğan şunları söyledi:

Bu karar herşeyden önce çok çok üzüntü verici. Ankara'da büyükelçiliğin böyle bir karar alarak uygulamaya alması üzüntü verici.

Dışişleri Bakanlığımız yetkilileri bunu duydukları anda gerekli girişimlerde bulunmak suretiyle muhataplarını aramışlardır.

"DUYAR DUYMAZ ŞU TALİMATI VERDİM"

Bakanımız bana bu konuyu ilettiği anda da kendilerine sadece şunu söyledim: Türkiye bir hukuk devletidir. Her şeyden önce biz bir kabile değiliz. Bir kabile devleti de değiliz. Onların açıkladığı metin neyse, mütekabiliyet esasına dayanarak, bizim de büyükelçimiz aynen açıklasın. Süreç bundan ibarettir.

Kaynak: haberinburada