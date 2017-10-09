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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile Vize Krizi Hakkında İlk Kez Konuştu: Biz Kabile Devleti Değiliz

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ABD İLE VİZE KRİZİ HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU: BİZ KABİLE DEVLETİ DEĞİLİZ

Ukrayna'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile yaşanan vize kriziyle ilgili "Çok üzücü. Biz bir hukuk devletiyiz, kabile devleti değiliz" dedi.

Tarih : 09 Ekim 2017, 20:20
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abd İle Vize Krizi Hakkında İlk Kez Konuştu: Biz Kabile Devleti Değiliz(10/10)6

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin vize başvurularını askıya almasıyla ilgili ilk kez konuştu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı ile düzenlediği basın toplantısında durumu "Üzücü" olarak değerlendiren Erdoğan Türkiye bir hukuk devletidir, bir kabile devleti değiliz. Onların açıkladığı metin neyse mütekabiliyet esasına dayalı olarak bizim de ABD'deki büyükelçimiz aynısını açıklasın. Süreç bundan ibarettir" dedi.

Erdoğan şunları söyledi:

Bu karar herşeyden önce çok çok üzüntü verici. Ankara'da büyükelçiliğin böyle bir karar alarak uygulamaya alması üzüntü verici.

Dışişleri Bakanlığımız yetkilileri bunu duydukları anda gerekli girişimlerde bulunmak suretiyle muhataplarını aramışlardır.

"DUYAR DUYMAZ ŞU TALİMATI VERDİM"

Bakanımız bana bu konuyu ilettiği anda da kendilerine sadece şunu söyledim: Türkiye bir hukuk devletidir. Her şeyden önce biz bir kabile değiliz. Bir kabile devleti de değiliz. Onların açıkladığı metin neyse, mütekabiliyet esasına dayanarak, bizim de büyükelçimiz aynen açıklasın. Süreç bundan ibarettir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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