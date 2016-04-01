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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ABD BAŞKANI OBAMA İLE GÖRÜŞTÜ


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ABD BAŞKANI OBAMA İLE GÖRÜŞTÜ
Tarih : 01 Nisan 2016, 09:11
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abd Başkanı Obama İle Görüştü(8/10)8


Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Başkan Obama'nın Washington'daki Nükleer Güvenlik Zirvesi'ne katılan devlet ve hükümet başkanları onuruna Beyaz Saray'da verdiği yemek sonrasında gerçekleşen görüşme, yaklaşık 50 dakika sürdü.

Görüşmede, bölgesel güvenlik, terörle mücadele ve mülteciler ile alakalı olarak Türkiye-ABD arasındaki işbirliği konularının ele alındığı bildirildi.Görüşmede, ayrıca IŞİD'i geriletme ve ortadan kaldırmaya yönelik ortak çabaları daha artırmak için neler yapılabileceği konusunun da ele alındığı ifade edildi.   



OBAMA'DAN TAZİYE MESAJI



ABD Başkanı Obama'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde, Diyarbakır'daki terör saldırısında hayatlarını kaybedenler için taziye, yaralılar için de şifa dileklerini ileterek, Türkiye'nin güvenliği ve terörizme karşı ortak mücadele hususundaki desteklerini teyit ettiği belirtildi.



CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Barack Obama arasında yapılan ikili görüşmede bölgesel güvenlik, terörle mücadele ve mülteciler ile ilgili olarak Türkiye-ABD arasındaki işbirliği konuları ele alındı. Görüşmede, ABD Başkanı Obama, Diyarbakır'daki terör saldırısında hayatlarını kaybedenler için taziye, yaralılar için de şifa dileklerini ilettiği ve Türkiye'nin güvenliği ve terörizme karşı ortak mücadele hususundaki desteklerini ilettiği belirtildi.



Görüşmede ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Obama, IŞİD'i geriletme ve ortadan kaldırmaya yönelik ortak çabaları daha artırmak için neler yapılabileceği konusunu da ele aldığı belirtildi.








Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan  Abd  Başkanı  Obama  İle  Görüştü    haber

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