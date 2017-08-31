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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI'NI ZİYARET ETTİ


Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nı Ziyaret Etti
Tarih : 31 Ağustos 2017, 18:50
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nı Ziyaret Etti(5/10)1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EUROBASKET 2017'de mücadele eden A Milli Basketbol Takımı'nın antrenmanına sürpriz bir ziyarette bulundu.

ANTRENMANI 1 SAAT İZLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çapa'daki İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören bir yakını ziyaret ettikten sonra Anadolu Yakasına geçti. Erdoğan, Ataşehir'deki Fenerbahçe Ülker Sports Arena'ya giderek yarın ki Rusya maçı öncesi son antrenmanlarını yapan 12 dev adama moral ziyaretinde bulundu. Yaklaşık 1 saat antrenmanı izleyen Erdoğan daha sonra buradan ayrılarak Karacaahmet mezarlığına doğru yola çıktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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