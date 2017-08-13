Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küçük kızı Sümeyye Erdoğan annelik sevinci yaşadı.

"CANAN AYBÜKE" İSMİNİ VERDİ

İş adamı Özdemir Bayraktar'ın oğlu Selçuk Bayraktar ile evli olan Sümeyye Erdoğan, bir kız bebek dünyaya getirdi. Çiftin, 35 haftalık doğan bebeklerinin cinsiyetinin ise kız olduğu öğrenildi. İlk kez anne baba olan çift, çocuklarına "Canan Aybüke" ismini verdi.

TAYYİP ERDOĞAN 6. KEZ DEDE OLDU

Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin çocukları Canan Aybüke, Recep Tayyip Erdoğan-Emine Erdoğan çiftinin de altıncı torunları oldu.

İşte Erdoğan'ın torunları:

Berat-Esra Albayrak çiftinin çocukları Ahmet Akif (12) ve Mahinur (8) ve Sadık Eymen (2)

Bilal ve Reyyan Erdoğan'ın çocukları olan Ömer Tayyip (10) ve Ali Tahir (3)...

Burak Erdoğan ile Sema Ketenci Erdoğan çiftinin ise çocukları bulunmuyor.

Kaynak: haberinburada