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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 4 LİDERLE GÖRÜŞTÜ


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 4 LİDERLE GÖRÜŞTÜ
Tarih : 06 Haziran 2017, 08:57
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Liderle Görüştü(9/10)9


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar krizi nedeniyle bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



İHA'nın haberine göre Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak sırasıyla Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Sabah ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud ile telefonda görüştü. Bölgede barış ve istikrarın önemine işaret edilen görüşmelerde, mevcut gerilimin düşürülmesinde diplomasi ve diyalog yolunu tercih etmenin öneminin vurgulandığı kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki temaslarına devam edeceği öğrenildi.



 



kaynak:habertürk








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