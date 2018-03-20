Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl, doğal gazı olmayan Şırnak, Hakkari ve Artvin'e de bu hizmeti götürüyor, böylece 81 vilayetimizin tamamını doğal gazın temizliği ve rahatlığı ile buluşturuyoruz" dedi.

101 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğalgaz kullanan ilçe ve belde sayısını 400'ün üzerine çıkarmış bulunuyoruz. 62 milyon vatandaşımızın, doğalgazın konforundan faydalanıyor olmasını çok önemli görüyorum. 2018 yılında da 1.8 milyar liralık yatırım ile 2.5 milyon vatandaşımızın yaşadığı 94 ilçeye daha doğalgaz arzına yönelik çalışmalarımız devam ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"2018 YILINDA DOĞALGAZIN ULAŞMADIĞI HİÇBİR İLİMİZ KALMAYACAK"

Şırnak, Hakkari ve Artvin'e de bu hizmeti götürüyor, 81 ilin tamamını doğalgaz ile buluşturmuş oluyoruz. 2018 yılında doğalgazın ulaşmadığı hiçbir ilimiz kalmayacak.

Doğalgaz arzı sağlanan kişi sayısı 64.5 milyona çıkacak. Şimdiden tüm hizmetlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu başarıların altında imzası olan Enerji Bakanımız ve ekibi başta olmak üzere tüm kurumumuza ve dağıtım şirketlerine ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

"DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN YAPTIĞI YATIRIM TUTARI 11,2 MİLYAR LİRAYI AŞTI"

Doğalgaz kaynakları noktasında toplam yatırım miktarı yaklaşık 172 milyar lirayı buluyor. Bunun 41.3 milyar lirasını bizzat kamu yatırımları oluşturuyor. Doğalgaz sektöründe ise dağıtım şirketlerinin yaptığı yatırım tutarı 11.2 milyar lirayı aşmıştır.

Kaynak: haberinburada