15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Mehmet Şefik Şefkatlioğlu ile gazi olan eşi Vahide Şefkatlioğlu'nun en büyük çocuğu Ömer Şefkatlioğlu, hayatını Merve Cennetkuşu ile birleştirdi.

ERDOĞAN DA NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Erdoğan, Ömer Şefkatlioğlu ile Merve Cennetkuşu'nun düğün töreni için akşam saatlerinde Beylerbeyi Sarayı'ndan ayrıldı.

Karayoluyla Florya'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri'ne gelen Erdoğan, vatandaşların sevgi gösterileri eşliğinde törenin yapılacağı bölüme geçti.

Basına kapalı gerçekleştirilen düğünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya nikah şahitliği yaptı.

KATILIM GENİŞ OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın nikah şahidi olduğu törene eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu katıldı.

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, nişan kurdelesini kestiği genç çifte hayatlarının en mutlu gününde bir sürpriz daha yaparak makam aracını "gelin arabası" olarak tahsis etti.

Kaynak: haberinburada