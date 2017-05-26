

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Mehmet Uçum, Üsküdar'da bulunan Nevmekan'da 16 Nisan'da yapılan referandumla yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ilgili konferans verdi. İHA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde siyasi partilerin siyaset yapma sisteminin değişeceğini belirten Mehmet Uçum, yeni sistemin yeni seçim sistemi getireceğini söyledi.



"SİSTEM BUNLARI ONA ZORLAYACAK"



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle siyaset yapma anlayışının değişeceğini belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, "Siyasi partilerin genel başkanlarının siyaset yapması ve siyaset kültürü farklılaşacak. Karşıtlık siyasetinin yerini farklılık siyaseti alacak. Çatışma siyasetinin yerini çekişme siyaseti alacak. Artık çatışmanın tasfiye edildiği karşıtlığın tasfiye edildiği bunun yerine işbirliğinin zorlandığı bir zaviyeden bakmak durumunda kalacaklar. Sistem bunları ona zorlayacak. Ona göre aday olacaklar, aday olmayacaklarsa başka bir aday üzerinde uzlaşacaklar. Nihayetinde başarılı olmazlarsa başarılı olacaklara yerlerini bırakacaklar" dedi.







kaynak:habertürk