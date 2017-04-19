CUMHURBAŞKANI ADAYI LE PEN AB BAYRAĞINI KALDIRTTI
Fransa'da aşırı sağ Ulusal Cephe Partisinin cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, katıldığı televizyon programında, arkasında bulunan Fransa bayrağının yanındaki AB bayrağının kaldırılmasını istedi.
Le Pen de, sırayla bütün cumhurbaşkanı adaylarının davet edildiği programda, "Fransa Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı olmak istiyorum, AB Komisyonu'nun değil. AB'nin ekonomik ve sosyal konular ile sınırlarla ilgili konularda ülkemize ve halkımıza önemli ölçüde zarar verdiğini düşünüyorum." dedi.
Le Pen, daha önce de resmi binalardaki AB bayraklarını kaldırtmak istediğini açıklamıştı.
kaynak:ahaber
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