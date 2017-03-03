CUMHURBAŞKANI AÇIKLADI: DAHA DA İNECEK!
13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ekonomisi hakkında açıklamalarda bulundu.
Kurda gerilemenin başladığına dikkat çeken Erdoğan "Ben daha da ineceği kanaatindeyim. Bu konuda geldiğimiz nokta bunun sinyallerini veriyor" dedi.
kaynak:habertürk
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