

Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak'ın bazı ilçelerine, planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında, 28 Kasım Cumartesi günü elektrik verilemeyeceği bildirildi.







Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu tarihte Ankara'nın Akyurt, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Polatlı, Pursaklar ve Sincan ilçelerine bağlı bazı semt ve bölgelerde 09.00-17.30 saatlerinde çeşitli aralıklarla elektrik kesintileri uygulanacak.







Bartın'ın Merkez ve Ulus ilçelerinin bazı semtlerine 09.00-17.00, Çankırı'nın Çerkes, Eldivan, Kurşunlu, Merkez ve Yapraklı ilçelerinin bazı semtlerine 09.00-18.00, Karabük'ün Safranbolu ve Yenice ilçelerinin bazı semtlerine 09.00-16.00, Kastamonu'nun Bozkurt, Çatalzeytin ve Merkez ilçelerinin bazı semtlerine 08.00-17.00 ve Kırıkkale'nin Merkez ilçesinin bazı semtlerine 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.