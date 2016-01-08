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CUMA NAMAZI İZNİ RESMEN BAŞLADI


CUMA NAMAZI İZNİ RESMEN BAŞLADI
Tarih : 08 Ocak 2016, 11:08
Puan Ver : Cuma Namazı İzni Resmen Başladı(9/10)9


Cuma günleri ile öğle tatilinin ibadet hürriyetini engellemeyecek şekilde kullanılabilmesine olanak sağlamak amacıyla hazırlanan "cuma izni ile ilgili 2016/1 Sayılı Başbakanlık Genelgesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.



Başbakan Ahmet Davutoğlu imzasıyla yayımlanan genelgede, "Anayasa ve ilgili mevzuatla güvence altına alınan dini inanç hürriyetinin bir gereği olarak; cuma namazı saatinin mesai saatine denk gelmesi halinde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan isteyenlere mesai kaybına neden olmadan izin verilir" ifadesi yer aldı.








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