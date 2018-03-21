CUMA HUTBESİNE REKLAM ALAN İMAM, İZLEYENLERİ GÜLDÜRDÜ
Cami imamı, cuma hutbesi sırasında , "Devletin kurumu olmasa yapmayız" deyip, bir iletişim şirketinin internet kampanyası hakkında bilgi verdi. Ürün yerleştirmeli hutbe izleyenleri güldürdü.
Cuma hutbesi veren cami imamı, hutbenin sonlarına doğru arkadaşının ricasını kırmayıp Türk Telekom'un internet reklamını yaptı. Kendi kamerası ile hutbeyi videoya alan imamın, ürün yerleştirmeli hutbesi izleyenleri güldürdü.
CUMA HUTBESİNE REKLAM ARASI VERDİ
Cami imamı cuma hutbesi sırasında " Özel olsa yapmayız da, devletin kurumu olduğu için ve kendisini çok sevdiğimiz bir arkadaşımızda rica ettiği için söylüyorum. Türk Telekom'un kampanyaları var. Evde sabit telefonu olana 20 GB internet bedavaymış. Bilgisi olmayan varsa sadece bilgilendirme amaçlı söylüyorum. Sabit telefonu olanlara 20 GB internet 15 lira. Sabit telefonu olmayan arkadaşlara da 20 GB internet 30 lira. Modemide bunun yanında bedava diyor, gelip kuracağını söylüyor. İhtiyacı olan komşularımız varsa bundan istifade ederler." dedi.
Kaynak: haberinburada
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