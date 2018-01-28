ÇUKUR'UN SELİM'İ ÖNER ERKAN'A BÜYÜK ŞOK! GÖRENLER SENDEN NEFRET EDİYORUZ DİYOR
Çukur'un kötü karakterlerinden Selim'e hayat veren Öner Erkan, "İnsanlar önce fotoğraf çektirip sonra 'Senden nefret ediyoruz.' diyorlar." diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'da Selim'i canlandıran Öner Erkan ayaküstü verdiği röportajda kötü karakteri oynadığı için insanların reaksiyonlarına şaşıp kaldığını söyledi.
"SENDEN NEFRET EDİYORUZ"
Tek başına mağazaları gezen oyuncu, "Dizi güzel gidiyor. Oynadığım kötü karaktere gelen tepkilere çok şaşırıyorum. Sokakta karşılaştığım insanlar önce fotoğraf çektiriyor sonra da 'Senden nefret ediyoruz' diyor! Hiç böyle bir şey görmemiştim" sözleriyle güldürdü.
Kaynak: haberinburada
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