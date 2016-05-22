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çukurova'yı dolu vurdu

ÇUKUROVA'YI DOLU VURDU

Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden Adana'da etkili olan sağanak yağmur ve şiddetli dolu; domates, karpuz ve pamukta büyük tahribata yol açtı. Binlerce dönüm ekili alanı vuran dolunun verdiği zarar büyük.

Tarih : 22 Mayıs 2016, 11:58
Puan Ver : Çukurova'yı Dolu Vurdu(8/10)10


Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden Adana'da etkili olan sağanak yağmur ve şiddetli dolu; domates, karpuz ve pamukta büyük tahribata yol açtı. Binlerce dönüm ekili alanı vuran dolunun verdiği zarar büyük.



Adana'da perşembe günü yağan dolu; çiftçinin ürünlerine büyük zarar verdi. Bölgede aniden bastıran sağanak ve ardından gelen dolu yağışı, binlerce dönüm ekili ve dikili arazinin bulunduğu Yüreğir'in bazı bölgelerinde afete dönüştü. Danişment, Bekmezköy, Sezak, Akdam, Eğriağaç, Zağarlı, Kızıltahta, Yalnızca ve Elifoğlu Kiliseköy mahalleleri başta olmak üzere, bölgede büyük zararlara yol açtı.



MİLYON LİRALIK ZARAR



Mamilyonlarca liralık hasara sebebiyet veren dolu yağışı, tarlalarda hasat edilmeyi bekleyen karpuz ve kavunları tahrip etti. Domates, mısır, buğday ve pamuk ekili alanlarını dümdüz eden dolu, narenciye bahçelerinde de ciddi hasarlara yol açtı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, şiddetli dolu yağışının, yaklaşık 20 bin dönüm alanda etkili olduğunu ifade etti.



EN ÇOK KARPUZU VURDU



"Manzara korkunç" diyen Doğan, "Tarla ve bahçelerdeki hasarın tarifi mümkün değil. Ekili alanlar tamamen yerle bir olmuş durumda. Durum çok vahim" değerlendirmesinde bulundu.








Etiketler: Çukurova    Dolu  Vurdu    haber

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