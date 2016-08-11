

Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi'nde sezonun ilk pamuk hasadına başlandı.







TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, gerek iklimden gerekse verimli topraklarından dolayı Türkiye'de pamuk hasadının her yıl ilk olarak Adana'da gerçekleştiğini belirterek bu yıl da Adana'nın Karataş ilçesi Bahçe Mahallesi'nde Türkiye'deki ilk pamuk hasadının yapıldığını belirtti. Bilgiç, "Dışa bağımlı olduğumuz; yıllık olarak yaklaşık 4 milyar dolar üzerinde ithalat gerçekleştirdiğimiz ve ülkemiz için stratejik öneme sahip pamuk, soya fasulyesi gibi yağlı tohum üretiminin ve üretim alanlarının arttırılması için daha etkin bir 'Stratejik Tarımsal Havza Modeli' uygulanmasına yönelik Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızca yapılacak olan çalışmayı heyecanla beklemekteyiz" dedi.