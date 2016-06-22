

Çukurova'da, aşırı sıcaklardan dolayı yaşanabilecek sağlık sorunları nedeniyle öğle tatilinin haziran-ağustos döneminde 3 saat olması gerektiği önerisinde bulunuldu.











Çukurova'da, aşırı sıcaklardan dolayı yaşanabilecek sağlık sorunları nedeniyle öğle tatilinin haziran-ağustos döneminde 3 saat olması gerektiği önerisinde bulunuldu.







Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı ve Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Poyrazoğlu, yazılı açıklamasında, aşırı sıcaklardan dolayı kişide oluşan sıvı kaybının sonrasında baş ağrısı, baş dönmesi, görme bozukluğu, bilinç kaybı, tansiyon düşmesi, bitkinlik, çarpıntı, halsizlik gibi çok geniş bulguların ortaya çıkabileceğini belirtti.







Sıcaklardan korunmanın önemine değinen Poyrazoğlu, "Çukurova'da, 10.30-16.00 saatlerinde dışarıya çıkılması, riskli guruplar için sakıncalı. Dışarıya çıkacaklar koruyucu önlemlerini almalı. Yaşlılar ve çocuklar tabiatları gereği hassas bünyeye sahip, bu kişilerde bir de kalp hastalığı varsa kesinlikle belirtilen saatlerde sıcaktan korunmaları gerekiyor. Aksi halde düşünülenden daha fazla olumsuz sonuçla karşılaşılabilir. Çukurova'da, aşırı sıcaklarda bol bol sıvı alınmalı, daha az kalorili yemekler ile meyve ve sebze tüketilmeli, tehlikeli saatlerde fiziksel aktivitelerden uzak durulmalı ve hava durumu takip edilmeli, planlar ona göre yapılmalı. Hatta dışarıda çalışanlar için de öğle tatili arası haziran-ağustos döneminde 3 saate çıkarılmalı." dedi.