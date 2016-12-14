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çukurova üniversitesi'nde teröre tepki

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ'NDE TERÖRE TEPKİ

Çukurova Üniversitesi Adana Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencileri ve öğretmenleri, İstanbul'daki terör saldırısını kınadı.

Tarih : 14 Aralık 2016, 15:53
Puan Ver : Çukurova Üniversitesi'nde Teröre Tepki(5/10)7


10 Aralık Cumartesi günü İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen ve Çevik Kuvvet polislerini hedef alan terör saldırısı, Çukurova Üniversitesi Adana MYO öğrencileri ve öğretmenleri tarafından düzenlenen etkinlikle kınandı. Etkinlikte konuşan okul müdürü Prof. Dr. Faruk Karadağ, şehitlerin hatıralarına gösterilecek en büyük saygının birlik ve beraberliğin yanında yer almak olduğunu belirterek, "Aziz şehitlerimize karşı en büyük görevimiz onların uğrunda şehit oldukları değerler etrafında yüreklerimizi kenetlemek, birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştirmektir. Onların aziz hatıralarına göstereceğimiz en büyük saygı, hakkın, hukukun, adaletin, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin yanında yer almaktır. Ülkemizin birliği ve bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği uğruna canlarını feda ederek bu yüce makama ulaşan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.



 



kaynak:sabah








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