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çukurova üniversitesi önünde fuhuş pazarlığı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNÜNDE FUHUŞ PAZARLIĞI

Bir dönem Yeşilçam sinemasında özellikle pavyonlarıyla adından söz ettiren Adana, bu kez de Çukurova Üniversitesi önünde kadınların güpegündüz giriştiği fuhuş pazarlığı ile gündemde.

Tarih : 02 Haziran 2017, 12:39
Puan Ver : Çukurova Üniversitesi Önünde Fuhuş Pazarlığı(7/10)8


Bir dönem Yeşilçam sinemasında özellikle pavyonlarıyla adından söz ettiren Adana, bu kez de Çukurova Üniversitesi önünde kadınların güpegündüz giriştiği fuhuş pazarlığı ile gündemde.



İşte şehrin en işlet yerlerinden biri olan ve binlerce öğrencinin öğrenim gördüğü o üniversite kavşağında herkesin gözü önünde yapılan fuhuş pazarlıkları: Aynı zamanda ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nin de bulunduğu yerleşkenin giriş kavşağında bekleyen kadınlar, saatlerce el kaldırarak araçları durdurup pazarlık yaptı. Sürücüyü ikna ettiği takdirde araca binen kadınlar genellikle cüzdan veya cep telefonu çalıyor, ya da tacize uğradığını iddia ederek para alıp kaçıyor. Utandıkları için sürücülerin şikayetçi olamadığı kadınlar, ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından uzaklaştırıldı.



 



kaynak:a24








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