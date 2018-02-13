ÇUKUR'DA VARTOLU'NUN CENAZESİ KALDIRILIYOR
Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde ekran başındakileri şoke eden gelişmeler yaşandı.
Çukur'un 16. yeni bölüm final sahnesinde, Vartolu öldü mü yaşıyor mu sorusu merak uyandırdı. Çukur'un son bölüm finalinde, Koçovalılar Vartolu'nun mekanını bastı.
KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR
Çatışma sırasında ise Beyefendi'nin adamları olduğu tahmin edilen uzun namlulu kişiler, Vartolu'nun arabasının önünü kesti ve kurşun yağdırarak araçtaki kişiyi öldürdü.
ARAÇTAKİ KİŞİ VARTOLU MU?
Daha sonra ise aracın içine bomba atarak havaya uçurdular. Ancak arabanın içinde ölen kişi Vartolu mu başkası mı bunun cevabı 17. bölümde ortaya çıkacak.
Kaynak: haberinburada
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