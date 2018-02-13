Çukur'un 16. yeni bölüm final sahnesinde, Vartolu öldü mü yaşıyor mu sorusu merak uyandırdı. Çukur'un son bölüm finalinde, Koçovalılar Vartolu'nun mekanını bastı.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR

Çatışma sırasında ise Beyefendi'nin adamları olduğu tahmin edilen uzun namlulu kişiler, Vartolu'nun arabasının önünü kesti ve kurşun yağdırarak araçtaki kişiyi öldürdü.

ARAÇTAKİ KİŞİ VARTOLU MU?

Daha sonra ise aracın içine bomba atarak havaya uçurdular. Ancak arabanın içinde ölen kişi Vartolu mu başkası mı bunun cevabı 17. bölümde ortaya çıkacak.

Kaynak: haberinburada