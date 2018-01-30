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Çukur'da Beklenen Yüzleşme! Yamaç, Vartolu'nun Abisi Olduğunu Öğrendi
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Çukur'da Beklenen Yüzleşme! Yamaç, Vartolu'nun Abisi Olduğunu Öğrendi

ÇUKUR'DA BEKLENEN YÜZLEŞME! YAMAÇ, VARTOLU'NUN ABİSİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Show TV'nin ilgiyle izlenen yapımlarından Çukur'da Yamaç, Vartolu'nun abisi olduğu gerçeğini öğreniyor.

Tarih : 30 Ocak 2018, 10:10
Puan Ver : Çukur'da Beklenen Yüzleşme! Yamaç, Vartolu'nun Abisi Olduğunu Öğrendi(8/10)4

Her pazartesi akşamı, hayranlarını Show TV ekranına kilitleyen Çukur'da yüzleşme serisi başladı.

YAMAÇ, GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Yamaç, hapishanedeki bombalama olayı sonrasında herkesten önce giderek Kasım'ı oradan kaçırıyor. Ve Kasım'dan Vartolu'nun abisi olduğu gerçeğini öğreniyor.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Bu gerçek ile şok geçiren Yamaç, dizinini final sahnesinde Vartolu'nun başında uyurken onu izliyor ve gözyaşlarına boğuluyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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