ÇUKUR'DA BEKLENEN YÜZLEŞME! YAMAÇ, VARTOLU'NUN ABİSİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ
Show TV'nin ilgiyle izlenen yapımlarından Çukur'da Yamaç, Vartolu'nun abisi olduğu gerçeğini öğreniyor.
Her pazartesi akşamı, hayranlarını Show TV ekranına kilitleyen Çukur'da yüzleşme serisi başladı.
YAMAÇ, GERÇEĞİ ÖĞRENDİ
Yamaç, hapishanedeki bombalama olayı sonrasında herkesten önce giderek Kasım'ı oradan kaçırıyor. Ve Kasım'dan Vartolu'nun abisi olduğu gerçeğini öğreniyor.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Bu gerçek ile şok geçiren Yamaç, dizinini final sahnesinde Vartolu'nun başında uyurken onu izliyor ve gözyaşlarına boğuluyor.
Kaynak: haberinburada
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