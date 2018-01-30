Her pazartesi akşamı, hayranlarını Show TV ekranına kilitleyen Çukur'da yüzleşme serisi başladı.

YAMAÇ, GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Yamaç, hapishanedeki bombalama olayı sonrasında herkesten önce giderek Kasım'ı oradan kaçırıyor. Ve Kasım'dan Vartolu'nun abisi olduğu gerçeğini öğreniyor.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Bu gerçek ile şok geçiren Yamaç, dizinini final sahnesinde Vartolu'nun başında uyurken onu izliyor ve gözyaşlarına boğuluyor.

Kaynak: haberinburada