ÇUKURCA'DAN KARA HABER: 8 ASKER ŞEHİT, 8 YARALI
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde sabah 04.50 sıralarında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında şiddetli çatışma çıktı. Çatışmada 6 asker şehit düştü, 8 asker yaralandı. Çatışmadan 1 saat sonra olay yerinde bir kobra helikopter teknik bir arıza sonrası düştü. Helikopterin pilotu 2 asker şehit oldu. Bölgeye F-16 uçağı, taarruz helikopter kolu, insansız hava aracı ve takviye birlikler sevk edildi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonda 6 terörist öldürüldü.
Operasyon devam ediyor.
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