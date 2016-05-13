O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ÇUKURCA'DAN KARA HABER: 8 ASKER ŞEHİT, 8 YARALI


ÇUKURCA'DAN KARA HABER: 8 ASKER ŞEHİT, 8 YARALI
Tarih : 13 Mayıs 2016, 09:27
Puan Ver : Çukurca'dan Kara Haber: 8 Asker Şehit, 8 Yaralı(6/10)7


 Hakkari'nin Çukurca ilçesinde sabah 04.50 sıralarında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında şiddetli çatışma çıktı. Çatışmada 6 asker şehit düştü, 8 asker yaralandı. Çatışmadan 1 saat sonra olay yerinde bir kobra helikopter teknik bir arıza sonrası düştü. Helikopterin pilotu 2 asker şehit oldu. Bölgeye F-16 uçağı, taarruz helikopter kolu, insansız hava aracı ve takviye birlikler sevk edildi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonda 6 terörist öldürüldü.



Operasyon devam ediyor.








Etiketler: Çukurca  Dan  Kara  Haber  8  Asker  Şehit  8  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER