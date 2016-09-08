ÇUKURCA'DAKİ OPERASYONLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA
Jandarma Genel Komutanı Org. Yaşar Güler Çukurca'da sürdürülen operasyonla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Güler, 'Çukurca'da 30 yıldır girilemeyen yerlere girdik. Teröristler Kaletepe'den tamamen sökülüp atıldı. Yuvalandıkları 12 noktaya tek tek girilecek. Ölüm kalım savaşı veriliyor. Çok önemli sonuçlar aldık' dedi. Güler, koruculara uzman jandarma statüsü verilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.
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