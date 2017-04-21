ÇUKURCA'DA YOLA PATLAYICI DÖŞEYEN 2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Kuzey Irak'tan giriş yapan 2 PKK'lı terörist, Çukurca'nın Çayırlı-Işıklı Tepe bölgesinde askeri araçların kullandığı yola el yapımı patlayıcı döşedi. Bölgedeki Çukurca 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı birliklerinin PKK'lı teröristleri tespit etmesi üzerine de operasyon düzenlendi. Çıkan çatışmada 2 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, yola döşedikleri el yapımı patlayıcı da, önlem alınarak imha edildi.
kaynak:milliyet
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