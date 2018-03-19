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Çukurca'da teröristlere ait Doçka uçaksavar ele geçirildi

ÇUKURCA'DA TERÖRİSTLERE AİT DOÇKA UÇAKSAVAR ELE GEÇİRİLDİ

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda, PKK terör örgütüne ait 1 doçka uçaksavar ele geçirildi.

Tarih : 19 Mart 2018, 15:10
Puan Ver : Çukurca'da Teröristlere Ait Doçka Uçaksavar Ele Geçirildi(10/10)6

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda, PKK terör örgütüne ait 1 doçka uçaksavar ele geçirildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Hakkari Valiliği, jandarma ekiplerinin Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyü Çeman mevkiinde yürüttüğü operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.

1 DOÇKA UÇAKSAVAR SİLAHI ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 16.03.2018 günü ilimiz Çukurca ilçesi Narlı köyü Çeman mevkiinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 1 doçka uçaksavar silahı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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