

Son dakika haberine göre, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çıkan çatışmada 4 asker yaralandı. Hakkari'deki hain saldırı bu defa Çukurca ilçesinin üst bölgesindeki askeri noktalara yapıldı. Öte yandan Muş'un Hasköy ilçesinde çıkan çatışmada da 2 asker yaralandı. Bölgeden gelen son dakika gelişmelerini bu haberimizde aktarmaya devam edeceğiz...