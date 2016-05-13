

Genelkurmay Başkanlığı'ndan, bu sabah saat 04.50 sularında, Hakkari'nin Çukurca ilçesi Çığlı Üs Bölgesinde teröristlerle çıkan silahlı çatışmada 6 askerin şehit olduğu, 8 askerin yaralandığı bildirildi. Teröristlere müdahale için bölgeye sevk edilen helikopterin düşmesi sonucu ise 2 pilotun şehit olduğu açıklandı.



Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:



"13 Mayıs 2016 Cuma günü saat 04.50 sularında, Hakkâri Çukurca Çığlı Üs Bölgesinde teröristlerle çıkan silahlı çatışma esnasında altı kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, sekiz kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Teröristlere müdahale için bölgeye sevk edilen bir Kobra helikopterimiz ise Hakkâri Çukurca bölgesinde saat 05.50 sularında kaza kırıma uğramıştır. Teknik bir arızadan kaynaklandığı değerlendirilen bu elim kazada helikopter pilotu olan iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Kaza ile ilgili inceleme ve araştırma devam etmektedir. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla, bölgeye F-16 uçağı, taarruz helikopter kolu, insansız hava aracı ve takviye birlikler sevk edilmiş, şu ana kadar altı bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş olup operasyonlara devam edilmektedir.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."



İŞTE ŞEHİTLERİN İSİMLERİ



Hakkari'nin Çukurca İlçesi Çığlı Üs Bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan silahlı çatışma şehit düşen 6 piyade komandonun tümümün, Kayseri 1'inci Komando Tugayı'ndan silah arkadaşları olduğu belirlendi.



İç güvenlik harekatı görevi nedeniyle bir süredir Hakkari Çukurca'da bulunan Kayseri 1'inci Komando Tugayı'nın Çığlı üs bölgesindeki Mehmetçiklerine yapılan saldırıda, açılan ilk ateşte Gaziantep'in Nizip ilçesinden Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Sadettin Bakır (29), Aslen Kırıkkaleli ancak Ankara Mamak İlçesi'nden Sağlık Astsubay Üsçavuş Merkan Şahin, Kayseri'nin Tomarza İlçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Nazmi Kapucu (38), Piyade uzman Çavuş İbrahim Akarsu (26), Kahramanmaraş Göksun ilçesinden Piyade Uzman Çavuş Ali Kocakaya (25), Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinden, eşi Ankara Elmadağ İlçesinde yaşayan Piyade Uzman Çavuş Muammer Arı (30) şehit oldu.