ÇUKURCADA HAVANLI SALDIRI! 1 ŞEHİT, 2 YARALI
Hakkari'nin Çukurca İlçesi 2. Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Orman Hudut Tabur Komutanlığı'na PKK'lı teröristlerce havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, 10 Temmuz 2017 günü Çukurca ilçesi 2'nci Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Orman Hudut Tabur Komutanlığına bölücü terör örgütü mensuplarınca havan saldırısı yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan saldırıda 1 askeri personel şehit olmuştur. 2 askeri personel ise yaralanmış, sevk edildikleri Hakkari Devlet Hastanesinde tedavilerine başlanılmıştır. Bölgede geniş çaplı operasyonlar devam etmekte olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Şehit Oğlunun "Bırakma Beni Baba" Feryatları Yürekleri Dağladı
- "Geleneklerimiz" Deyip Damatlarına Görülmemiş Şakalar Yaptılar
- Motoruna Kuş Çarpan Thy Uçağı Acil İniş Yaptı, Yolcularının Tüm Masraflarını Karşıladı
- Türkiye'ye Küsüp Çekilme Kararı Alan Almanlar'dan İncirlik'te Son Sortiler
- 4 Yılda 22 Ameliyat Oldu: Tek İsteği Çocuklarının Büyüdüğünü Görmek
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Başakşehirli Oyunculara 1 Yıl Spor Müsabakası Seyrinden Men Cezası Verildi
- Galatasaray, 2 Brezilyalı Futbolcunun Transferini Daha Bitirmek Üzere
- Başakşehir'den Ayrılan Yalçın Ayhan, Malatyaspor'la Anlaştı
- Gaziantepspor, Takım Kaptanı Elyasa Süme'yi Şike Yapmakla Suçladı
- Süper Lig'in Yeni Hakeminin Balodaki Görüntüleri Ortalığı Karıştırdı
DÜNYA HABERLERİ
- Hindistan'da Bir Gece İçinde Düşen Yıldırımlarda Toplam 31 Kişi Öldü
- Çin İle Abd Arasında İsim Krizi! Beyaz Saray Pekin'den Özür Diledi
- Paris'te İbretlik Manzara! Metro Durakları Sular Altında Kaldı, Binlerce Yardım Çağrısı Yapıldı
- California'nın Kuzeyi Yanıyor! Binlerce Kişi Tahliye Edildi
- Abd'den Pyd Terör Örgütüne 184 Tır'lık Askeri Sevkiyat
Bu Haberle İlgili Yorumlar