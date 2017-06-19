ÇUKURCA'DA HAVA HAREKATINDA 5 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güven Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik 3 gündür sürdürülen ve 11 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, insansız hava aracı 5 teröristi daha tespit etti.
Teröristler, düzenlenen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.
Bölgede yürütülen operasyonda 3 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16 oldu.
kaynak:milliyet
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