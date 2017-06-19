

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güven Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik 3 gündür sürdürülen ve 11 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, insansız hava aracı 5 teröristi daha tespit etti.







Teröristler, düzenlenen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.







Bölgede yürütülen operasyonda 3 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16 oldu.







kaynak:milliyet