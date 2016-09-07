ÇUKURCA'DA HAVA HAREKATI
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalına düzenlenen hava harekatında, bölgede tespit edilen bir dinamik hedef ile teröristlerin barındığı bir sığınak imha edildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla 04.53-05.15 saatlerinde, Çukurca kırsalına hava harekatı düzenlendi.
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