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ÇUKURCA'DA HAVA HAREKATI


ÇUKURCA'DA HAVA HAREKATI
Tarih : 07 Eylül 2016, 09:53
Puan Ver : Çukurca'da Hava Harekatı(8/10)10


Türk Silahlı Kuvvetlerince, Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalına düzenlenen hava harekatında, bölgede tespit edilen bir dinamik hedef ile teröristlerin barındığı bir sığınak imha edildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla 04.53-05.15 saatlerinde, Çukurca kırsalına hava harekatı düzenlendi.








Etiketler: Çukurca  Da  Hava  Harekatı    haber

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