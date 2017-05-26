ÇUKURCA'DA HAİN TUZAK; 1 ŞEHİT, 2 YARALI
Olay, saat 04.00 sıralarında Çukurca Avuş Tepe Bölgesi'nde meydana geldi. Bölgede bulunan 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı birliklerde görevli bir uzman çavuş, PKK'lı teröristlerin daha önceden araziye yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu, 2 asker de yaralandı.
Yaralı askerler Hakkari'ye sevk edilirken, bölgeide geniş çaplı operasyon başlatıldı.
kaynak:hürriyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar