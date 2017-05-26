

Olay, saat 04.00 sıralarında Çukurca Avuş Tepe Bölgesi'nde meydana geldi. Bölgede bulunan 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı birliklerde görevli bir uzman çavuş, PKK'lı teröristlerin daha önceden araziye yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu, 2 asker de yaralandı.



Yaralı askerler Hakkari'ye sevk edilirken, bölgeide geniş çaplı operasyon başlatıldı.







kaynak:hürriyet