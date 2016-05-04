

Hakkari Valiliği, terör örgütü mensuplarının sınır bölgesinden geçişlerini engellenmesi için 4 Mayıs 2016 günü saat 00.30'dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar Çukurca'nın Çığlı Köyü'nde sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini açıkladı.







Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyü yakanlarında bulunan Serbestan bölgesinde dün mayın arama tarama çalışması yürüten güvenlik güçleri ile PKK'lı teröstler arasında çıkan çatışmada Uzman Çavuş Gökhan Aslan'ın şehit olmasını ardından bölgede hava destekli operasyon başlatılırken, Çığlı köyü ile ilgili de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hakkari Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:







"İlimiz Çukurca İlçesine bağlı Çığlı Köyü'nün sınıra yakın konumu itibariyle bölücü terör örgütü mensuplarının sınır bölgesinden ülkemize geçişinin engellenerek etkisiz hale getirilmesi ve muhtemel terör eylemlerinin engellenerek bölgenin kolluk kuvvetlerimizce temizlenmesi/arındırılması, bozulan asayiş ve huzur ortamının, kamu düzeninin tekrar tesis edilmesi için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, İlimiz Çukurca İlçesine bağlı Çığlı Köyünde 4 Mayıs 2016 günü saat 00.30'dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, Çığlı Köyü'ne giriş-çıkışlar da yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."