O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

çukurca'da çığlı köyü'nde sokağa çıkma yasağı

ÇUKURCA'DA ÇIĞLI KÖYÜ'NDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Hakkari'nin Çukurca İlçesi Çığlı Köyü'nde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Tarih : 04 Mayıs 2016, 10:09
Puan Ver : Çukurca'da Çığlı Köyü'nde Sokağa Çıkma Yasağı(5/10)6


Hakkari Valiliği, terör örgütü mensuplarının sınır bölgesinden geçişlerini engellenmesi için 4 Mayıs 2016 günü saat 00.30'dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar Çukurca'nın Çığlı Köyü'nde sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini açıkladı.



Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyü yakanlarında bulunan Serbestan bölgesinde dün mayın arama tarama çalışması yürüten güvenlik güçleri ile PKK'lı teröstler arasında çıkan çatışmada Uzman Çavuş Gökhan Aslan'ın şehit olmasını ardından bölgede hava destekli operasyon başlatılırken, Çığlı köyü ile ilgili de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hakkari Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:



"İlimiz Çukurca İlçesine bağlı Çığlı Köyü'nün sınıra yakın konumu itibariyle bölücü terör örgütü mensuplarının sınır bölgesinden ülkemize geçişinin engellenerek etkisiz hale getirilmesi ve muhtemel terör eylemlerinin engellenerek bölgenin kolluk kuvvetlerimizce temizlenmesi/arındırılması, bozulan asayiş ve huzur ortamının, kamu düzeninin tekrar tesis edilmesi için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, İlimiz Çukurca İlçesine bağlı Çığlı Köyünde 4 Mayıs 2016 günü saat 00.30'dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, Çığlı Köyü'ne giriş-çıkışlar da yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."








Etiketler: Çukurca  Da  Çığlı  Köyü  Nde  Sokağa  Çıkma  Yasağı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER