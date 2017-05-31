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ÇUKURCA'DA ARANAN PKK'LI YAKALANDI


ÇUKURCA'DA ARANAN PKK'LI YAKALANDI
Tarih : 31 Mayıs 2017, 11:27
Puan Ver : Çukurca'da Aranan Pkk'lı Yakalandı(5/10)5


HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nde, PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan B.E., jandarmanın yaptığı operasyonda gözaltına alındı.



Hakkari Valililği konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Jandarma Komutanlığı görevlilerinin PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yaptıkları çalışmalarda; 30.05.2017 günü İlimiz Çukurca İlçesi Çığlı Köyüne silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan bir şahsın geldiği belirlendi. Bunun üzerine yapılan operasyon neticesinde B.E isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir"denildi



 



kaynak:haberler








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