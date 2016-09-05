

Hakkari Çukurca kırsalında devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının toplam 157 olduğu öğrenildi. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde devam eden operasyonda 4 Eylül tarihinde 2 uzman erbaş şehit olmuş, 5 uzman erbaş ise yaralanmıştı.



Ayrıca 20 terörist de etkisiz hale getirilmişti. Elde edilen bilgilere göre, operasyonda toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı en az 100 olarak belirlenirken, 3 Eylül tarihinde 33 terörist, 4 Eylül tarihinde ise 24 terörist ele geçirildi. Buna göre toplamda 100 tanesi ölü olmak üzere 157 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca operasyonların devam ettiği arazide tam olarak belirlenemeyen miktarda ceset görüntüleri tespit edilirken, arama ve tarama faaliyetlerinin operasyon sonrasında yapılacağı bildirildi.







