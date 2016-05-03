

Irak sınırında arama tarama faaliyeti yapan askerlere teröristlerce düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Operasyonda şimdiye kadar 6 terörist etkisiz hale getirildi.







Alınan bilgiye göre, Çukurca'nın Irak sınırındaki Çığlı köyü yakınlarında bulunan Serbest Jandarma Karakolu ekiplerince yürütülen arama tarama çalışması esnasında bir grup terör örgütü mensubu, uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirdi.







Çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterle hastaneye kaldırıldı. Bölgede terör örgütü PKK mensuplarına yönelik başlatılan hava destekli operasyonda şimdiye kadar 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.