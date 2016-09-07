

Çukurca'daki terör saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Serkan Bursalı'nın en yakın arkadaşı Uzman Çavuş Haşim Yenigül de cumartesi günü şehit olmuştu. Aynı mahallede yaşayan, karşılıklı daireler almaya karar veren iki arkadaş 1 gün arayla şehit düştü.







İki yakın arkadaş, aynı dönem asker oldular. Aynı dönem memleketlerine dönecek, aynı mahallede alacakları evlerde karşı karşıya oturacaktı. Hayalleri, hedefleri gerçekleşmedi.







Uzman Çavuşlar Haşim Yenigül ve Serkan Bursalı Hakkari'nin Çukurca ilçesinde görev yapıyordu. İkisi de Kahramanmaraşlı'ydı. Sadece silah arkadaşı değil aynı zamanda yıllardır arkadaştılar. Hayalleri vardı;Yılbaşından sonra aynı apartmandan karşılıklı birer daire almak istiyorlardı. Çukurca'dan gelen acı haberler onların da ocaklarına ateş düşürdü.



Çatışma bölgesinden önce Haşim Yenigül'ün şehit haberi geldi. Cumartesi günüydü.O gözyaşları arasında toprağa verilirken, arkadaşı Serkan Bursalı hala operasyondaydı.Ve 3 gün sonra da Uzman Onbaşı Bursalı'nın acı haberi ulaştı Kahramanmaraş'a.



Bursalı için Ulucami'de tören düzenlendi. Oğlu Mehmet Ayaz, askeri üniformayla getirildi alana. Birkaç gün önce oğlunu şehit veren Metin Yenigül de Bursalı'nın ailesini yalnız bırakmadı.



Uzman Onbaşı Serkan Bursalı, şehit olan arkadaşı şehit Uzman Çavuş Haşim Yengül'ün yanına defnedildi.