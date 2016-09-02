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ÇUKURCA KIRSALINA HAVA HAREKATI


ÇUKURCA KIRSALINA HAVA HAREKATI
Tarih : 02 Eylül 2016, 09:26
Puan Ver : Çukurca Kırsalına Hava Harekatı(9/10)6


Türk Silahlı Kuvvetleri, alınan istihbarat doğrultusunda Çukurca kırsalındaki 2 hedefi savaş uçakları ile imha etti.



Olay ile ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada; "01 Eylül 2016 tarihinde 21.30-21.48 saatleri arasında Çukurca kırsalında, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlenmiş; bölgede tespit edilen 2 hedef ateş altına alınarak imha edilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir." ifadelerine yer verildi








Etiketler: Çukurca  Kırsalına  Hava  Harekatı    haber

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