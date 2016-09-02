

Türk Silahlı Kuvvetleri, alınan istihbarat doğrultusunda Çukurca kırsalındaki 2 hedefi savaş uçakları ile imha etti.



Olay ile ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada; "01 Eylül 2016 tarihinde 21.30-21.48 saatleri arasında Çukurca kırsalında, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlenmiş; bölgede tespit edilen 2 hedef ateş altına alınarak imha edilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir." ifadelerine yer verildi