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çukurambar besa kule ile alan kazandı!

ÇUKURAMBAR BESA KULE İLE ALAN KAZANDI!

Ankara'nın en hareketli bölgelerinden Çukurambar, ev sahipliği yaptığı restoran ve kafelerle yaklaşık 5 yıldan bu yana kentin “lezzet caddesi” haline geldi.

Tarih : 21 Haziran 2016, 14:10
Puan Ver : Çukurambar Besa Kule İle Alan Kazandı!(5/10)3


Ankara'nın en hareketli bölgelerinden Çukurambar, ev sahipliği yaptığı restoran ve kafelerle yaklaşık 5 yıldan bu yana kentin “lezzet caddesi” haline geldi. Keyifli zaman geçirmek isteyenlerin uğrak yeri olan bölgenin bu canlılığı, Besa Kule'de yer alan gurme mekanlarla daha da arttı.



Çukurambar'ın Ankara iş dünyası ve sosyal yaşamı konusunda önemli yere sahip olduğunun altını çizen BESA Grup Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci, bölgenin son birkaç yıldır kentin buluşma merkezi olduğunu vurguladı.



Çok sayıda gurme mekanın yer aldığı Çukurambar'ın önümüzdeki 5 yıl içinde daha da büyüyeceğine inandığını belirten Efe Bezci, şunları söyledi:



“Başkent Ankara'da açık havada keyifli zaman geçirmek, hem de güzel lezzetler tatmak isteyenler genellikle Bahçelievler 7. Cadde, Tunalı Hilmi gibi yerleri tercih ederdi. Ancak son birkaç yıldır Çukurambar öne çıkmaya başladı. Bölgedeki mekanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Çok kısa süre sonra caddenin daha da canlanacağını, mekan sayısının çok daha artacağını söylemek mümkün. Hayata geçirdiğimiz Besa Kule İş Merkezi'nin yatay bazasında kaliteleri ile marka olan lezzet duraklarına yer verdik. Besa Kule ile Çukurambar biraz daha büyüdü, alan kazandı.”



-Çukurambar, Besa Kule ile başlıyor



Bezci, Besa Kule'de yalnızca kafe ve restoran değil, eczane ve spor merkezi gibi mağazaların da bölgedeki ihtiyacı karşıladığını ifade ederek, şöyle devam etti:



“Çukurambar'ın başlangıç noktasında inşa ettiğimiz, bölgenin ‘amiral gemisi' konumundaki Besa Kule, ofisleri ve lezzet duraklarıyla şimdiden bölgeyi daha da canlandırdı. Çukurambar'ın en önemli özelliği, hem gündüz hem de gece nüfusunun oldukça kalabalık olması. Gündüz bölgedeki ofislerde çalışan beyaz ve mavi yakalılar ile bankaların hareketlendirdiği cadde, akşam saatlerinde Çukurambar'daki konutlarda yaşayanlar ve sosyalleşmek için gelenlerin adresi. Tüm ihtiyaçların kolayca karşılanabildiği özellikleriyle Besa Kule de konumu ve sahip olduğu özelliklerle hem mesai saatlerinde, hem de sosyal yaşamın canlandığı zamanlarda bölgenin değerini katlıyor.”








Etiketler: Çukurambar  Besa  Kule  İle  Alan  Kazandı    haber

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